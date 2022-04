Váš tón musím odmítnout. Šéf ČEZ hrozí Hospodářské komoře koncem partnerství

Rostoucí ceny energií se dotýkají i naprosté většiny českých podnikatelů. Prezident Hospodářské komory minulý týden v komentáři pro Hospodářské noviny napsal, že na současné energetické krizi vydělávají výrobci energií. Podle Dlouhého se řadě z nich nezvýšila cena, za kterou elektřinu vyrábějí. Díky současné situaci na energetických burzách ale prodávají za vysoké ceny.

„Není to kritika ČEZ a dalších – jejich manažeři by špatně vedli své podniky, kdyby nevyužili těch možností, které jim trh dává. Pro českou ekonomiku a společnost to však přestává být únosné,“ píše v komentáři Dlouhý.

Podle Dlouhého by mohlo být řešením vytvoření státního obchodníka s elektřinou. Mělo by se jednat o jakýsi hybridní model, kdy by státní obchodník za výrobní ceny prodával elektřinu tuzemským zákazníkům a za tržní ceny by pak mířila za hranice. Dlouhý přitom přiznává, že takový systém by nejspíš poškodil akcionáře firmy ČEZ, která je veřejně obchodovatelná na burze.

Šéf českého největšího výrobce elektřiny Daniel Beneš reagoval v dopise adresovaném přímo Dlouhému. Deník N má text k dispozici. „Bohužel musím konstatovat, že tón, který jste