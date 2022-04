Pointa N: Opozice neroste, podzim ale může přinést změnu

Pro domácí fanoušky volebních modelů začal pátek velmi dynamicky. Svá data totiž po čase zveřejnila agentura Median. I nadále se také vyvíjí situace na Ukrajině, Rusko naznačuje možné plány do budoucna a Západ řeší, zda by Německo nemělo přece jen více pomáhat.

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Tvrdoň.

Klid před domácí bouří

Od začátku války uplynuly (již/teprve) dva měsíce a její významné dozvuky se tak projevily také na domácím dění. Jen namátkou: do Česka dorazily statisíce válečných uprchlíků, země se jim snaží pomoci, vláda napadené zemi uvolnila také výraznou humanitární i vojenskou pomoc. Do toho se v Česku, stejně jako v dalších zemích, roztočila spirála inflace, ceny letí vzhůru a spousta lidí se dívá do budoucna s obavami.

Ve světle těchto velkých událostí se jako poměrně paradoxní může jevit, že se toto dění zatím výrazně nepropsalo do podpory jednotlivých politických stran. Dnes publikovaná data agentury Median totiž do velké míry kopírují výsledky podzimních sněmovních voleb.

Podle výzkumu by nyní hnutí ANO získalo 27,5 procenta, koalice Spolu by dosáhla na 26,5 procenta. Výhru by si tak mohlo připsat opoziční hnutí i část vládní koalice, rozdíl mezi nimi je v zásadě zanedbatelný. Dnes vydané šetření Medianu ale s přihlédnutím k dalším nedávno publikovaným výzkumům přece jen odhaluje několik zajímavých zpráv. Vypíchněme ty základní.

Tak předně: opozice prozatím nijak zásadně neroste a vláda nepadá. Hnutí ANO a SPD vsadily od začátku na