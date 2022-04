Ukrajina chce Česku pomoci odpoutat se od jaderné závislosti na Rusku. V exkluzivním rozhovoru s Deníkem N to říká šéf Státní inspekce jaderné bezpečnosti Oleh Korikov. Vysvětluje také, jak a proč je mezinárodní systém jaderné bezpečnosti zcela nepřipraven na bombardování atomových elektráren. A proč je pro svět důležité bezpečí ženy a dětí inženýra ze Záporoží, který obsluhuje reaktor.

V Černobylu se Rusové zakopali do radioaktivního písku, říká muž, který hlídá bezpečnost ukrajinských elektráren

Na co jsme se také zeptali: Kdo teď ovládá největší jadernou elektrárnu v Evropě?

Proč se strážce ukrajinské radiace nesmí bát?

Zda lze snadno rozbombardovat jadernou elektrárnu.

Mohou Evropané klidně spát, nebo jaderný bezpečnostní systém nefunguje?

Bylo 24. února 2022 ráno, když ruská vojska vstoupila na území uzavřené zóny Černobylské jaderné elektrárny. Vedle vybuchlého čtvrtého reaktoru si Rusové vybudovali velitelské stanoviště. Téměř o tři týdny později ruští vojáci ovládli i největší atomovou elektrárnu v Evropě, Záporožskou. Bojovali o ni s ukrajinskými obránci od 4. do 9. března. Teď šest reaktorů na jihovýchodě země, která už dva měsíce čelí ruské agresi, kontrolují Rusové.

Jaké to je být v době války hlavním státním inspektorem pro jadernou a radiační bezpečnost Ukrajiny? Oleh Korikov během rozhovoru s reportéry Deníku N mluvil klidně, rozvážně, ani jednou nezvýšil hlas, neprojevil emoce. Přestože se ho válka dotýká i velmi osobně. Jako strážce úrovně radiace v zemi, která je se svými čtyřmi atomovými elektrárnami nespornou civilní jadernou velmocí, si žádnou nervozitu nemůže dovolit.

Zvláště proto, že Ukrajina je teď pod ruskou palbou. Před šestatřiceti lety tu navíc došlo k největší technologické katastrofě v lidských dějinách – explodovala Černobylská jaderná elektrárna. Dnes nad ní i dalšími reaktory denně létají ruské rakety. Co hrozí, kdyby je zasáhly? Nejen na to nám Oleh Korikov odpověděl.

Když jste se vzbudil 24. února, toho rána, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu, co jste si pomyslel, co jste udělal?

Prostě jsem se vzbudil a slyšel výbuchy…

… lekl jste se? Bál jste se, že Rusové budou ostřelovat i elektrárny? Že je třeba i omylem zasáhnou?

Už jsem dosáhl takového věku a takové úrovně zkušeností, že slovo „bát se“ bych asi nerad použil. Mám i řadu profesionálních návyků, kvůli kterým je pro mne pocit „bát se“ nepřijatelný. Navíc… víte… můj syn teď slouží v armádě…

… kde?

Prostě ve válce. Je mu dvaadvacet let a je to obyčejný vojín. Říkám to proto, abyste pochopila, že