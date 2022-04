Za pomoc uprchlíkům ho téměř zabili: „Měl jsem pak z postu starosty odstoupit? Proč?“

V rozhovoru se mimo jiného dočtete:

Proč pro něj byla pomoc uprchlíkům citlivým tématem ještě před rokem 2015?

Jak vysvětloval občanům, že se rozhodl být k uprchlíkům přátelský?

Co dnes cítí k muži, který ho kvůli jeho politickému přesvědčení napadl?

Proč se po propuštění z nemocnice rozhodl, že směřování integrační politiky nezmění?

A proč by dnes věci v integračním procesu nedělal výrazně jinak?

O tom, že jižním evropským zemím – a také uprchlíkům samotným – by mělo Německo podat pomocnou ruku, jste mluvil už dávno předtím než Angela Merkelová v roce 2015 vyslovila tu slavnou větu „Wir schaffen das“. Proč to pro vás bylo tak důležité téma? Proč vám na tom tak moc záleželo?

Rozhodně to má co do činění s mým původem. Moje babička byla z Litvy – provdala se za Němce, odešla s ním do dnešní Kaliningradské oblasti a během druhé světové války odtud utekla lodí do severního Německa. Do Alteny přišli spolu s mou tetou jako uprchlice, později za nimi přišel i můj otec. Takže už jen z rodinné perspektivy znám některé aspekty toho, jaké to je utéct a nechat věci za sebou.

To, jak do Evropy přichází lidé ze Sýrie, jsem pozoroval už v roce 2014 – byl jsem totiž součástí sítě německých starostů, kteří úzce spolupracovali se starosty v Řecku. Mnohokrát jsem je navštívil, mluvili jsme o tom, co se děje. Už ve velmi raných stadiích dění jsem proto viděl obrázky z Lesbosu, Samosu, Idomeni.

Vždy když jsem se pak vrátil do bohatého Německa, cítil jsem se zahanbený. Cítil jsem povinnost něco udělat – vymyslet, jak zorganizovat situaci, která se na první pohled zdála nezorganizovatelná, což samozřejmě není jednoduché, když jste německým starostou. Už tehdy jsem však měl pocit, že máme-li rádi Evropu, něco udělat musíme.

Článek je třetím ze série textů o integrační praxi ve městě Altena. První text přímo z místa popisuje, jak přesně vypadala tamější integrační politika, na jakých pilířích stála a kdo všechno se do ní zapojil. Ve druhém textu se díváme na to, jak by se dala nebo nedala slibná integrační praxe převést i do českých podmínek. Ve třetím textu mluvíme s bývalým starostou města o tom, proč se rozhodl pomáhat uprchlíkům, a také o tom, proč by dnes nekonal jinak, i když ho kvůli jeho postoji k migraci téměř zabili.

V roce 2015 se Angela Merkelová rozhodla uprchlíkům otevřít dveře do Německa. A v rámci přerozdělování podle kvót federální vlády se někteří z nich dostali i do Alteny. Vy jste se ale nakonec rozhodli přijmout asi o stovku uprchlíků více, než jste původně měli. Jak na toto rozhodnutí reagovali obyvatelé Alteny? Jak jste jim ho vůbec vysvětlil?

Přímo. Když jsem byl starostou, každý čtvrtek jsem zašel na trh, kde se za mnou mohl kdokoliv zastavit. Samozřejmě, že se mě tehdy někteří ptali: co to děláte? Chodil jsem na setkání s obyvateli, vysvětloval jsem jim, co se děje v naší malé Alteně, a že to pro město může být příležitost. Občas na nich došlo i k hádce.

Chování některých obyvatel směrem ke mně se jistě změnilo. Altena je malé město, vím o některých svých voličích, kteří mě proto, že jsem byl k uprchlíkům naladěn přátelsky, dnes už ani nepozdraví. O lidech, kteří nadávali mé manželce nebo si