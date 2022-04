Noční vlci nejsou v Česku žádoucí, říká Rakušan. Policie jim může zakázat vstup nebo je vyhostit

Ruští motorkáři Noční vlci, kteří jsou napojení na prezidenta Vladimira Putina, nejsou v Česku vítaní. Deníku N to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Policie zatím nemá informace, že by se nacionalisté letos do Česka chystali, má však možnost jim zrušit víza a vykázat je ze země.