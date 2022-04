„Skutečná klidná síla.“ Lidovci volí nové vedení, Jurečka nemá vyzyvatele

Jurečkovo předsednictví je totiž extrémně úspěšné. Ve sněmovních volbách dokázal pro lidovce získat 23 mandátů, čímž se zařadil mezi nejúspěšnější porevoluční šéfy strany. Ani lidovecká ikona Josef Lux nikdy na podobný výsledek nedosáhla.

K nim pak strana přidala také tři důležité vládní posty. Lidovci mají na starosti pro ně již tradičně zásadní zemědělství, sám Jurečka je ministrem významného resortu práce a sociálních věcí a svou zástupkyni má strana na ministerstvu pro životní prostředí.

Lehce paradoxní je, že tuto sílu získali lidovci zejména díky předvolební spolupráci s dalšími stranami, k čemuž byl Marian Jurečka při svém zvolení do čela KDU-ČSL v lednu 2020 poměrně rezervovaný. Nejde o jediný paradox. Strana samotná se v různých sociologických šetřeních stále pohybuje kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do dolní komory a bez kooperace na pravici by měla problémy se do Sněmovny vůbec dostat.

„Strategicky výhodný krok“

„Tah spolupráce s dalšími podobně profilovanými stranami na pravici se ukázal jako velmi pragmatický a po všech směrech výhodný,“ říká politolog Petr Just z Metropolitní univerzity. „Jednoznačně se