Pointa N: Matrojška Le Penová, liknavé Německo a boj o druhý cizí jazyk

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Markéta Boubínová.

Macron kontra Le Penová

Ve Francii vrcholí prezidentská kampaň, v neděli se vše rozhodne. Francouzi mají stejný volební systém jako Češi – z prvního kola postoupí dva nejlepší, ve druhém pak vítěz bere vše. Jenomže to francouzské vše je mnohem více než to české, protože Francie má poloprezidentský systém a prezident je hlavním lídrem.

A jelikož je Francie druhá nejsilnější ekonomika a nejlidnatější země EU, je výsledek tamních prezidentských voleb klíčový pro celou Unii, a tedy – aniž si to asi moc uvědomujeme – i pro nás.

Ve druhém kole jsou stejní kandidáti jako před pěti lety – obhajující prezident Emmanuel Macron a lídryně krajně pravicového Národního sdružení Marine Le Penová. Skoro by to vypadalo jako nuda, ale tak to rozhodně není.

Situace je to podobná, jako kdyby se v Česku o křeslo premiéra ucházel Petr Fiala a Tomio Okamura a výsledek by nebyl jistý. Le Penová má totiž v současnosti podle průzkumů téměř čtyřiačtyřicetiprocentní podporu voličů. V případě, že by Macrona vystřídala v Elysejském paláci, EU by asi čekaly nepěkné změny a otřesy.

Nicméně stávajícího prezidenta chce podle stejných sond volit 56 procent lidí – zatím tedy Macron sedí pevně ve svém křesle.

Klíčový byl pro oba včerejší téměř tříhodinový televizní duel. Komentátoři ho zhodnotili jako „překvapivě osvěžující“. Na rozdíl od stejného duelu před pěti lety byla Le Penová připravenější a méně arogantní a nervózní, přesto ale nedokázala dostatečně využít Macronova slabého místa – obhajuje mandát, a jeho vláda je proto zodpovědná za vývoj posledních let.

Naopak Macron