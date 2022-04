My nemusíme nosit respirátory, ó, my se máme! Každá fáze pandemie přináší nové výzvy. Ta nynější zní: používat rozum. Což vzhledem k okolnostem není žádná maličkost.

Česko odložilo respirátory. Je to rozumný krok, patří k němu však několik varování

Sedmidenní incidenční číslo covidu, tedy počet nově rozpoznaných případů za uplynulý týden na sto tisíc obyvatel, činí v Česku 134, v samotné Praze pak 233. V čínské Šanghaji je hodnota téhož čísla 92. Česká vláda minulý týden zrušila poslední významné protiepidemické opatření – povinné zakrývání dýchacích cest v hromadné dopravě. V Šanghaji s téměř třikrát nižším počtem onemocnění naproti tomu platí extrémně přísný lockdown s nekompromisním zákazem vycházení, lidé nemají přístup k potravinám a lékům, celé bloky bytů se násilně vystěhovávají, aby se v nich zřídilo karanténní ubytování. V přístavu se hromadí nákladní lodě, které nemá kdo vyložit, a děje se mnoho jiných věcí, jimž se v jiném článku věnujeme podrobněji. Rozdíl v tom, jakou závažnost úřady zde a tam pandemii přičítají, nemůže být větší. Kdo dělá chybu?

V základní rovině to je snadná otázka s jednoznačnou odpovědí: nesmyslně jednají čínské úřady. Jejich lpění na „zero covid policy“ je fanatické a působí daleko víc škody než užitku. Avšak jako většina nesmyslů i ono pochází z něčeho, co původně smysl dávalo. Kontrast mezi čínskou tvrdostí a českým odhazováním respirátorů v dál je poučný. Usnadňuje pochopit, kde jsme se s pandemií ocitli a jak o ní uvažovat do budoucna.

Zdroje covidové politiky

Kořeny extrémních opatření pocházejí z jara 2020, kdy je Čína zavedla ve Wu-chanu. Tehdy se nad jejich tvrdostí pozastavoval málokdo, spíš byla pro Evropu inspirací, v podmínkách demokratických zemí ovšem napodobitelnou jen částečně. Obavy z nemoci byly tak velké, že