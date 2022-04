Bojovník nezapomenutelný, nezáludně věrný a pravdivý, pro něhož život bez oběti neměl smysl

V životě toho František Kovárna (1905–1952) vyzkoušel hodně. Psal kritiky, knihy beletristické i esejistické, zajímaly ho široké kulturní kontexty. Před únorem 1948 se dokonce začal stávat nadějí české demokratické politiky. Všechno se mu dařilo. Při všech možnostech, které měl, bylo vlastně skoro zvláštní, že nejvíc životní energie uložil do psaní o výtvarném umění, zejména o moderním malířství. Zvláštní věc, když se člověk ve století válek a ideologií rozhodne mluvit ze všeho nejvíc k návštěvníkům galerií. Má se za to, že toto prostředí si nežádá bojovníky, a Kovárna bojovníkem byl. Do té míry, že chtěl ty milovníky moderního umění předělat.