Řepkově žlutá česká pole jsou dortem, který je třeba naporcovat

Krajinářští architekti již dlouho upozorňují, že česká krajina trpí v důsledku nevhodně nastavených podmínek v zemědělství. A tak tu máme rekordně široké lány polí, které negativně ovlivňují přírodu i život v okolních obcích. Mohlo by proměnu rázu české krajiny podpořit i rozhodnutí vlády ukončit přimíchávání biosložky do paliv? Krajinu máme před očima téměř neustále, i té stojí za to věnovat pozornost v pravidelné páteční architektonické rubrice.