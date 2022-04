„Je to opravdu válka? Přijdu o důchod?“ Dezinformátoři využívají strachu starší generace

„Je to mírová operace, nebo válka? Čemu mám věřit?“ stěžuje si starší žena. „Tam psali tohle, tam zas tamto,“ lomí rukama. Okolo velkého stolu sedí dalších sedm lidí. Všichni se účastní semináře o mediální obezřetnosti, který na pražském Smíchově pořádá centrum pro seniory Elpida.

„Co vy si myslíte, můžu se zeptat vás? Je to válka?“ pokračuje žena a obrací se na Zdeňka Svobodu, který lekci vede. „Je to válka, je to agrese,“ odpovídá a ostatní souhlasně kývají.

„Ale lidi jsou na sebe zlý pořád,“ váhá účastnice kurzu a přiznává, že informací je na ni prostě příliš.

„To ano, ale není možné jít do vedlejší země a tam vraždit lidi. Když vám něco není jasné, nemusíte si s tím sama dělat hlavu, raději se zeptejte,“ doporučuje jí ještě lektor.

On i další odborníci se shodují, že nynější situace způsobená ruskou agresí vůči Ukrajině dopadá silně mimo jiné také na starší generaci. Senioři se v záplavě zdrojů i informací špatně orientují a snadno se stanou obětí ruské propagandy či to v nich rovnou vyvolá úzkostné pocity.

Zpátky v roce 1968

Jak dokládají zkušenosti z krizové linky pro seniory, kterou Elpida provozuje, probíhající ruská invaze na Ukrajinu reaktivovala u některých lidí traumatické vzpomínky z druhé světové války či ty z invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Jeden muž se například na operátorku obrátil s tím, že se nemůže zbavit