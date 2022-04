Dinosauři už vymřeli. Tupé české komedie je mohou následovat

Po Vyšehradu vstupuje do kin další domácí pokus zvrátit covidový propad divácké návštěvnosti. Pokračování komedie Po čem muži touží je ale příliš špatným filmem na to, aby Lavimu mohlo byť jen olízat kotník.

Těžko odhadnout, po čem čeští diváci touží. A těžko věřit tomu, že po filmech, jako je pokračování komedie Po čem muži touží. První snímek z roku 2018 jen domyslel zápletku dvacet let starého hollywoodského hitu Po čem ženy touží s Melem Gibsonem. Nový snímek už jen vykrádá sám sebe. A činí to formou tak neinvenční, že i divácké masy musí prohlédnout kalkul, který tenhle film vrhl do českých kin: má jen vydělat, o to tu běží.

Muži, ženy, sem tam pes

V českých kinech o podobné filmy-produkty v posledních letech není nouze. Většinou jsou komediální, obsazené populárními českými herci a variují různé vztahové zápletky i názvy, v nichž jsou povětšinou muži, ženy, případně sem tam nějaký pes.

Cílí převážně na méně náročné divácké publikum, nejen prostoduchými zápletkami plnými stereotypních náhledů na ženské a mužské pohlaví.

Předpokládá se, že na podobné filmy vyrazí společně partička žen a bude