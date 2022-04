Slovenská policie zadržela exministra vnitra Kaliňáka. Spolu s Ficem je obviněn ze založení zločinecké skupiny

Slovenský expremiér Robert Fico a ministr vnitra v jeho vládě Robert Kaliňák byli podle tvrzení policejních vyšetřovatelů součástí zločinecké skupiny. Kaliňák byl zadržen.

Bývalý trojnásobný premiér a jeho dlouholetý ministr byli obviněni z trestného činu založení a zosnování zločinecké skupiny a z ohrožení daňového tajemství.

Pokud by policie chtěla Fica vzít do vazby, potřebovala by k tomu