Válka má podle polského umělce i pozitivní stránku: připravila západní svět o iluze

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte: Jak se stát angažovaným umělcem a proč je samota fascinující

Proč Sasnala nebaví barevné obrazy

Jak se na výtvarném poli mezinárodně prosadit

Jak se hledají náměty pro uměleckou tvorbu

Malujete obrazy s motivy druhé světové války. Co pro vás osobně znamená válka, která teď vypukla v Evropě?

Samozřejmě je to strašné. Pro mě je to jedna z dalších invazí, která jen potvrzuje ruské imperialistické tendence. My Poláci už to dobře známe, byli jsme Ruskem přepadeni kolikrát.

Očekával jste to?

Ne, opravdu jsem to nečekal. Vidím v tom ale i pozitivní stránku. Konečně se