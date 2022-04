„Tati, uvěř mi!“ Rusové zprávy o válce od příbuzných z Ukrajiny často odmítají. Jeden restauratér to chce změnit

Michail Katsurin se před dvěma měsíci stal jedním z milionů Ukrajinců, kteří narazili na odpor svých příbuzných v Rusku, když se jim snažili popsat, co se v jejich zemi děje. To ho přimělo vytvořit projekt, který pomáhá Ukrajincům sdělovat ruským členům rodiny pravdu. S Deníkem N mluvil mimo jiné o tom, jak dopadla jeho vlastní zkušenost s otcem. Co při přesvědčování příbuzných pomáhá a co naopak ne?