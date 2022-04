Východ Ukrajiny zasáhla nová ofenziva ruské armády. Ta změnila přístup a snaží se koncentrovat na jeden hlavní cíl: dobytí Donbasu. A průzkum STEM ukázal zajímavý pohled na to, jak válka a její dopady ovlivnily názory Čechů.

Pointa N: Rusko zahájilo novou fázi války. Bude chtít urvat, co jen dokáže

Jan Tvrdoň

1) Druhá fáze války na Ukrajině

Rusko zahájilo další kolo války na Ukrajině. Poté co původní plány narazily na podcenění síly a odhodlání Ukrajinců i vlastní logistické a vojenské problémy, rozhodl se prezident Vladimir Putin se svými lidmi ke změně přístupu.

Novým cílem ruského agresora je východ sousední země, na jejíž „osvobození a denacifikaci“ (ruský pohled), respektive vyplenění a zabrání (správný pohled) se nyní vojenské síly soustředí. Útok na Donbas není žádným plánovaným pokračováním války, kterou Rusko spustilo 24. února.

Jde spíše o snahu reagovat na prvotní sérii nezdarů. Původně totiž agrese směřovala v zásadě proti celé Ukrajině, ruská vojska útočila z jihu, z východu i ze severu na hlavní město Kyjev. Na řadě míst ale byla drtivě odražena.

Porážku a selhání si ale ruské vedení nemůže dovolit, musí přinést něco, co bude prezentovat jako vítězství. Naše reportérka Petra Procházková přímo z Ukrajiny popisuje, že dosud se Rusku žádný zásadní průlom nepodařil.

„Zatím se nezdá, že by ofenziva znamenala prudký pohyb ruských vojsk na západ. Spíš je to velká bitva o Donbas ve slovech, raketových útocích, ale nikoliv v pozemním posunu těžké techniky. Zatím se fronta příliš nepohnula,“ říká Procházková v dnešním Studiu N. „Je úplně jasné, že se Rusové budou snažit posunout východní frontu co nejvíc na západ,“ doplňuje.

Změnu strategie a její možný výsledek je nyní ale velmi těžké předvídat. Nová ofenziva stále nevybičovala Západ k razantní reakci a k masivním dodávkám těžké techniky, kterou Ukrajina bude potřebovat.

Ruské síly se nyní budou koncentrovat v jediné klíčové oblasti a potřebují urvat, co se dá. A to poměrně rychle. Devátého května si Rusko připomíná Den vítězství, právě v tento den Putin potřebuje ukázat nějaký jasný zisk: z jeho pohledu například „osvobození“ Mariupolu a povstaleckých republik na východě země.

Rozhodně se nezměnila povaha ruské agrese: v podvečer přišla z obléhaného města zpráva, že Rusko bombardovalo nemocnici. Pod troskami podle prvních prohlášení mohou být až stovky lidí.

2) Obezřetní Češi

Zajímavou událostí dnešního dne je i zveřejnění šetření výzkumné organizace STEM. Ta publikovala rozsáhlá data o vnímání války českou veřejností. Sonda nabízí skutečně plastický obrázek toho, jak lidé nahlíží na různé aspekty i dopady konfliktu. Což je důležité jak pro chápání samotného naladění veřejnosti, tak i pro volbu vhodných politik do budoucna.

Ve zkratce: 46 procent lidí podporuje kroky Česka ohledně války i pomoci uprchlíkům, desetina lidí věří Rusku a zhruba stejná část společnosti odmítá migraci. Zbytek (tedy zhruba třetina obyvatel) je nejistá, skeptická a rezervovaná.

Šetření ukazuje na první pohled řadu pozitivního: zobrazuje Čechy jako národ plný solidarity, schopný pomáhat, zemi více inklinující k Západu, NATO. Má to však i svá ale:

Dvě třetiny lidí schvalují přijímání i podporu uprchlíků. Nicméně 70 % lidí se obává oslabování sociálních jistot a polovina se bojí nárůstu nezaměstnanosti. S těmito strachy bude muset vláda Petra Fialy pracovat, rozhodně je totiž využijí populisté. Téměř dvě třetiny lidí si také nemyslí, že se Česko dokáže postarat o statisíce lidí, kteří z války uprchli. Jde tak o obrovskou výzvu pro celou společnost. Tři čtvrtiny respondentů popisují ekonomickou situaci jako převážně špatnou, do toho se navíc, jak upozorňují výzkumníci, nestihl příchod uprchlíků projevit. O jasné vině Ruska je přesvědčena jen polovina populace. Na zbytek tak mohou podle výzkumu působit dezinformace. Ty by neměly mít šanci mířit na většinu společnosti, mohou ale vést k oslabení podpory pro kroky české vlády.

Jakkoli tato čísla nevypadají nijak drasticky, jsou platná pro přelom března a dubna. Tedy zhruba šest týdnů po vypuknutí konfliktu. Před vládou a celou zemí tak stojí velký úkol: pokusit se tlumit možné problémy, aby se kvůli dopadům války nerozštěpila naše společnost.

Jednou větou

Česko spolu s dalšími pěti evropskými státy začalo shromažďovat důkazy o ruských válečných zločinech páchaných na Ukrajině.

V České republice se bude opravovat poškozená ukrajinská vojenská technika, rozhodlo ministerstvo obrany.

Česko udělilo ukrajinským uprchlíkům 295 tisíc speciálních víz, během Velikonočního pondělí jich přibylo přes 700.

Čína v březnu vytěžila rekordních skoro 396 milionů tun uhlí, těžba je nyní pro Peking navzdory zeleným závazkům prioritou.

Pardubický soud uložil podmíněné tresty lékařce a sestře v případu chlapce, který po komplikacích po operaci mandlí zůstal v bdělém kómatu.

Litevský parlament odhlasoval zákaz veřejného používání písmene „Z“, svatojiřské stuhy a dalších symbolů, které jsou považovány za vyjádření podpory ruské invaze na Ukrajinu.

Mezi Ukrajinci a Rusy proběhla pátá výměna zajatců, na Ukrajinu se vrátilo 60 vojáků a 16 civilistů.

Slovenský politik Marian Kotleba přišel o mandát poslance, zaniká i poslanecký klub Lidová strana Naše Slovensko. Kotleba ztratil post kvůli extremistickému trestnému činu.

Výrok dne

„Řada svědků i případných obětí válečných zločinů disponuje přímými informacemi nebo důkazy, které jsou zprostředkované od lidí na Ukrajině. Všichni ti lidé mohou pomoci zdokumentovat válečné zločiny.“

Lenka Bradáčová, pražská vrchní státní zástupkyně komentuje novou aktivitu českých žalobců a policistů.

