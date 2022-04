Afričtí studenti na Ukrajině čelí střelám i rasismu, uprchnout z válečné zóny je pro ně mnohdy komplikovanější

Humanitární krize na Ukrajině způsobená ruskou agresí odhalila i diskriminaci, které mnohdy na útěku čelí zahraniční obyvatelé napadené země. Bývají jí vystaveni i někteří studenti z Afriky a Asie, kteří Ukrajinu až doposud nazývali svým novým domovem.

Z Ukrajiny od začátku války uprchlo podle OSN téměř pět milionů lidí, osmina populace. Objevují se i zprávy a nařčení z diskriminace. Stejných práv se podle některých nedostává všem uprchlíkům. Zásadní roli v případech špatného zacházení údajně hrají původ a barva pleti.

Této problematiky si všimla například National Association for the Advancement of Colored People and the National Urban League ze Spojených států, která odeslala dopis předsedovi Evropské rady EU Charlesi Michelovi. V něm volala po férovém a humánním zacházení se všemi a bez rozdílů, informovala americká televize CBS News.

Zprávy o diskriminaci na ukrajinských hranicích se začaly objevovat už od prvních dní ruské invaze. Zejména pak na sociálních sítích, kde si uprchlíci často vyměňují informace a domlouvají si ověřené trasy pro únik do bezpečných zón a do zahraničí. Na stejných sítích, na kterých se o uprchlících a ukrajinském rasismu v kontextu války často šíří mezi pravdivými příběhy i prokremelské dezinformace. Někteří za propagandu pokládají samotná nařčení z rasismu.