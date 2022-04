Punčák o Lunetiku a kokotech: I my mileniálové potřebujeme svoje legendy

V roce 1991 se nad Českem objevil meteorit. Dopadl poblíž Benešova a trvalo celých 30 let najít jeho zbytky. Tohle není legenda, ale pravdivá událost, která tvoří nejen oblouk jednoho neobyčejného příběhu o partě kluků z Litvínova, ale slouží jako skvělá metafora pro naši nostalgii k devadesátkám. V případě představení The Legend of Lunetic navíc dodává příběhu nejúspěšnějšího českého boybandu pozoruhodnou až pohádkovou pointu.

Ironizace ledvinek a pestrých košil

Jsem mileniálka a vyrůstala jsem v devadesátkách. A v obecném povědomí mojí generaci z té doby zůstaly především popkuturní odkazy, jež v sobě nosíme dodnes s příjemnou nostalgií, která nám idealizuje dobu dětství a dospívání i s ironickým odstupem.

Nosíme si i pár módních traumat, z nichž v leckom zůstala zavilá tendence ironizovat ledvinky, pestré