Částečný součet: DALL-E je trochu Dalí, trochu WALL-E a trochu z něj jde strach

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet vám poví o meteoritu, který přilétl na Zemi z mezihvězdných dálek, o nové metodě hubení škodlivého hmyzu a zkusí poradit, jestli si máte pořídit BeReal, novinku z oblasti sociálních sítí.