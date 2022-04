Oba generační pohledy na internetové platformy jsou důležité, říká digitální antropoložka

Antropoložka a socioložka Marie Heřmanová je odbornicí na sociální sítě. Asi by vám uměla poradit, jak na nich být úspěšní a vlivní, ale to není těžiště a smysl její práce. Zkoumá a vyhodnocuje, jak se na nich lidé chovají. Jak říká, je to nezbytná součást antropologie, vědy o člověku; vždyť právě na sítích se odehrává stále větší část životů nás všech.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Kdo je a kdo není influencer;

Proč pravicoví politici zacházejí se sociálními médii zpravidla obratněji než levicoví;

Co umí Tomio Okamura a neumí Andrej Babiš;

Proč se ženy na sítích často stahují do uzavřených skupin a jaká rizika to přináší.

Před několika týdny jsem byl u toho, když jste dost rázně odmítla názor, že Twitter a Facebook pomohly zvolit Trumpa. Proč s tímhle dost rozšířeným pohledem nesouhlasíte?

Je několik způsobů, jak se na to dívat. Prvním z nich je častý názor, že platformy působí něco, co by se bez nich ve společnosti nedělo. Že dokážou vytvořit trend, který by jinak neexistoval, donutit lidi, aby se chovali jinak, než by se chovali bez nich.

A to není pravda?

Částečně ano, ale jen velmi obecně. Platformy mění naše chování, jako každá jiná velká technologická změna. Ale ne specificky. Není pravda, že by mohly způsobit, že budete dejme tomu volit Trumpa – nebo kohokoli –, když předtím máte úplně jiný politický názor. Neexistují žádná data, která by prošla seriózním vědeckým zpracováním a pak z nich vyšel tento závěr. Žádný masivní přeliv voličů se nekoná. Existuje studie, která ho právě v případě zvolení Trumpa odhaduje na jedno procento. U těsných volebních výsledků to sice může hrát roli, ale to je jiná otázka. Mýtus o tom, že sítě jsou hlavním faktorem polarizace společnosti, je opravdu jen mýtem.

Mgr. Marie Heřmanová, PhD., je antropoložka a socioložka. Působí v Sociologickém ústavu Akademie věd a na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Věnuje se výzkumu sociálních sítí, internetové kultury a influencerů. Zajímá ji mimo jiné to, jak se v online prostředí vytvářejí a reprodukují společenské a genderové stereotypy a jak to souvisí se šířením dezinformací a konspirací na sociálních sítích.

Jenže skoro všechny důležité volební výsledky jsou poslední dobou těsné, takže z praktického hlediska…

Na to by lépe odpověděl nějaký politolog nebo politoložka, což já nejsem. Nechci, aby to vyznělo, že platformy neovlivňují politiku. Ovlivňují.

Třeba u nerozhodnutých voličů.

Spíš u těch, kteří