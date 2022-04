Rusové poprvé zabíjeli civilisty ve Lvově. „Tatínka po mrtvici a rodinu jsem odvezl před raketami a tady jsme málem umřeli.“

Rusové poprvé zasáhli civilní objekty ve Lvově a zabili nejméně sedm civilistů. „Asi chtěli zničit železnici, po které jim dodáváte zbraně. A my jsme hned vedle…,“ sdělil reportérům Deníku N zaměstnanec pneuservisu, který se nachází mezi dvěma železničními tratěmi. Rusové se do budovy nejspíš strefili omylem.

„Víte, my jsme sem utekli z Charkova. Tam je to strašné. Není voda, pálí jednu raketu za druhou a mysleli jsme si, že tady ve Lvově bude klidněji. Dnes ráno v 8.15 nám střepiny z okna vlítly až do postele,“ říká vyděšený muž. Na „bezpečný“ západ země uprchl z těžce ostřelovaného východoukrajinského Charkova se ženou a jezevčíkem.

„Dceru s vnučkou jsme poslali do Německa. Ale my odjet nemůžeme! Máme tu čtyřicetiletého syna a ten Ukrajinu opustit nesmí. Jsme ve válce. A my s manželkou zase neopustíme jeho.“

Jezevčík se třese, ale už neštěká. Když zněly sirény a vzduchem svištěla raketa, dostal