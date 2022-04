Český trh s audioknihami sílí. Tipy na největší jarní hity pro vaše uši

Asociace vydavatelů audioknih zveřejnila výroční zprávu o trhu audioknih a mluveného slova za minulý rok na konci března. Prodej audioknih podle ní loni narostl o 12 procent a roste setrvale.

Roste i objem vydaných audioknih, loni jich vyšlo o 30 procent více než v předešlém roce, celkem šlo o 579 titulů (rok předtím vyšlo 442 nových titulů). Vzrostlo i zastoupení domácích autorů – ti čeští a slovenští nyní mají oproti zahraničním podíl vyšší než 60 procent.

Největším vydavatelem na českém trhu je OneHotBook, následovaný Tympanem a Audiotekou. Posluchači mají nejraději beletrii, další pozice patří audiočasopisům, detektivkám a thrillerům, audioknihám pro děti a mládež a sci-fi a fantasy. Asociace vydavatelů audioknih zveřejnila i žebříček loni nejprodávanějších titulů.

Nejprodávanější audioknihy v roce 2021

(bez ohledu na způsob distribuce a datum vydání – zastoupeny jsou proto i starší tituly) Marek Eben – Myšlenky za volantem (Témbr) Patrik Hartl – Prvok, Šampón, Tečka a Karel (Supraphon) Karin Lednická – Šikmý kostel (OneHotBook) Satchin Panda – Cirkadiánní kód (Jan Melvil Publishing) Frank Herbert – Duna (OneHotBook) James Clear – Atomové návyky (Jan Melvil Publishing) Alena Mornštajnová – Listopád (OneHotBook) Matthew Walker – Proč spíme (Jan Melvil Publishing) Pavel Kolář – Posilování stresem (Témbr) David Sinclair – Konec stárnutí (Jan Melvil Publishing)

Poslech u řízení, vaření či uklízení

Majitel OneHotBook Martin Pilař vydal první audioknihu před 10 lety, bylo to tehdy Larssonovo Milénium. O rok později vymyslel ve čtyři ráno, těsně před dokončením obalu, který musel jít ráno do tisku, značku OneHotBook. Ta se za deset let stala největší značkou na českém audioknižním trhu. Loni vydala 73 titulů, letos chce pokořit stovku.

Podle Pilaře jsou čeští čtenáři poměrně konzervativní a k audioknihám má řada z nich stále nedůvěru. „Generace dnešních dvacátníků a třicátníků bere audioknihy, podcasty a další formáty jako