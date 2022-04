Ukrajinci podle některých zpráv použili k potopení vlajkové lodě Černomořské flotily lest. Moskva ale měla být připravena takový útok zneškodnit.

Velké vítězství pro Ukrajinu, ale válku to nezmění. Co znamená potopení křižníku Moskva?

Význam potopení křižníku Moskva, který ve čtvrtek večer potvrdilo ruské ministerstvo obrany, nejlépe vystihují historická přirovnání. Naposledy se podobně velká loď potopila v roce 1982 během války o Falklandy, kdy torpéda z britské ponorky poslala ke dnu argentinský křižník General Belgrano.



Tehdy zahynulo více než 300 námořníků.

Vzhledem k tomu, že Moskva byla ještě větší lodí, jde podle některých názorů o nejvýznamnější potopení plavidla ve válce od konce druhé světové války vůbec.

Naposledy Rusové přišli o křižník během konfliktu v roce 1941, kdy německá letadla potopila křižník Červona Ukrajina v Sevastopolu. A vlajkovou loď ztratili naposledy v roce 1905 ve válce s Japonskem.

Hodně symboliky

Potopení křižníku Moskva má v sobě mnoho symboliky. Stalo se 14. dubna, přesně 110 let poté, co slavný parník Titanic narazil do ledové kry v severním Atlantiku (potopil se po druhé hodině ranní 15. dubna). 14. dubna 1988 byl také zahájen proces stahování sovětských vojsk z Afghánistánu po neúspěšné invazi.

Samotný křižník – vlajková loď ruské Černomořské flotily – byl pojmenován Moskva podle ruského hlavního města a Ukrajina tvrdí, že ho zasáhly dvě její střely Neptun, pojmenované po starořímském bohu moře.

„Vzhledem k Putinově obsesi historickými daty a dalšími ubohými a primitivními dětinskými symboly potopení ‚Moskvy‘ ukrajinským ‚Neptunem‘ naznačuje, že v tuto chvíli zuří a vyje na měsíc před svým bunkrem,“ napsal na Twitteru bývalý estonský prezident Toomas Hendrik Ilves.

Ukrajina tvrdí, že křižník zasáhla ve středu 13. dubna dvěma střelami Neptun. Přičemž Moskva měla být připravena takové střely zneškodnit. Jak se jim to tedy povedlo?

Spekuluje se, že Ukrajinci nejprve vyslali ke křižníku,