Debata o vstupu Ukrajiny do Evropské unie bude jedním z témat českého předsednictví. Deníku N to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Ve velkém rozhovoru také popisuje, jaké jsou naše aktuální vztahy s Ruskem nebo proč je nervózní z okolí prezidenta Miloše Zemana.

Bylo by to chování na úrovni Mnichova, nemůžeme je v tom nechat, říká Lipavský k ukrajinské žádosti o vstup do EU

Na co se v rozhovoru ptáme:

Proč Česko nezavře ambasádu v Moskvě?

Fungují ekonomické sankce proti Rusku?

Jsou na Hradě ruští agenti?

Proč Jana Černochová vypustila do veřejného prostoru téma americké základny v Česku?

Americký prezident Joe Biden označil ruského diktátora Vladimira Putina za válečného zločince, který páchá genocidu. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že se chce tohoto termínu vyvarovat. Dopouští se Putin genocidy?

Předpokládám, že zločiny na Ukrajině bude vyšetřovat těleso, které za tímto účelem dříve nebo později vznikne. Jsme svědky toho, že nyní probíhá aktivita na poli mezinárodního soudu pro spravedlnost. Česká republika tam bude přispívat minimálně jedním expertem a penězi, to už dneska mohu potvrdit.

Jedna věc je právní kvalifikace, druhá to, co vidíme na vlastní oči, co vidí představitelé, kteří na Ukrajinu cestují, co nám zprostředkovávají média. Odporná, nechutná destrukce Mariupolu, to, čím prochází Charkov, události v Buči, ale i v dalších místech, která neznáme, protože se nedostala na titulní stránky novin, jednoznačně hovoří pro to, že na Ukrajině jsou páchány válečné zločiny. Válečné zločiny páchá válečný zločinec. A vše vychází z přímých pokynů Vladimira Putina.

Jsme svědky toho, že celý národ, celé Rusko bylo uvedeno do fanatického fašistického transu. Jsme svědky toho, jak využívají symbol písmena Z, který zdá se nebyl dopředu připraven, ale vycházelo to z vizuálů ruských invazních jednotek. Bohužel jsme svědky celé řady těchto věcí. Podle mě to naplňuje do velké míry kvalifikaci genocidy.

Jaký je důvod toho, že si Česko a Rusko nechávají navzájem velvyslance v Praze a v Moskvě? Proč Česko na protest nezavře velvyslanectví a nepřeruší styky s agresorem?

Diplomacie by měla být až posledním krokem, který ve vztazích mezi státy odchází. Naše přítomnost není žádným způsobem symbolická, je to opravdu minimalistická přítomnost několika lidí, kteří tam provozují zastupitelský úřad a jsou schopni bazální komunikace vůči Ruské federaci. Stejně tak má Rusko dneska už minimalistické zastoupení v České republice.

Je dobré mít diplomatickou linku, mít možnost vyměňovat si informace. Proto tam zůstáváme. Samozřejmě druhým důvodem je, že i přes naše výzvy a varování, aby čeští občané opustili Ruskou federaci, tam někteří stále zůstávají. I to má k tomu nějaký vztah.

Existují i jiné kontakty mezi českou a ruskou diplomacií, o kterých veřejnost neví?

Na diplomatické úrovni se samozřejmě potkáváme především na půdě Spojených národů.

Jsou Česko a Rusko nepřátelské státy? Putinův režim nás mezi nepřátele, spolu se Spojenými státy, zařadil.

Už tam nejsme jen se Spojenými státy, rozšířili to o celou Evropskou unii, dneska jich tam mají asi padesát. Byli jsme určitou avantgardou. Poté co Rusové oznámili, že rozšiřují seznam nespřátelených nebo nikoliv přátelských států – je to ze strany Ruska taková slovní hříčka –, jsme dokonce zaznamenali dotazy, co