Francouzský deník: Proč po narození bílí plameňáci postupně zrůžoví? Jedni více, jiní méně? Odpověď jsem našla v Camargue

Francouzský deník Kláry Procházková: Sedíme v autě, ty řídíš a já se dívám z okýnka. V uších nám zní legendární píseň „Le Sud“ od Nina Fererra ze 70. let a já myslím na to, že přesně pro tento okamžik byla stvořena. Jedeme po rychlostní silnici z Montpellier do Arles, projíždíme přírodním parkem Camargue a po naší pravici se rozkládá Středozemní moře. Svítí slunce, obloha je azurově modrá, míjíme palmy a kaktusy, do auta nám otevřenými okny proudí mořský vzduch a ty zpíváš s rádiem „on dirait le Sud…“