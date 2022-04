Tvrdá rána pro Putina. Co bude unijní embargo na ruskou ropu znamenat pro EU a povede k ukončení války?

Embargo na dovoz ropy do Evropské unie může Putinův režim připravit o desítky miliard eur. Vést může i k rychlejšímu ukončení války na Ukrajině. Evropu ale bude zvažovaný krok něco stát. Omezení přitom chtějí unijní státy zavést bez ohledu na odpor Maďarska. Co přesně to bude znamenat?