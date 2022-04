Americký deník: Přijímaček na střední se tu děti nebojí, dostanou se totiž všechny

Přestěhováním do cizí země mnohé ztratíte a samozřejmě taky mnohé získáte. Mohla bych napsat několik esejí o tom, co všechno českého v Americe postrádám. Jedna věc mi ale nechybí vůbec: stres z přijímaček na školu mých dětí.

Můj nejstarší syn letos nastupuje na střední školu, a nebýt toho, že mi kamarádi a kolegové se stejně starými dětmi vyprávějí, co kvůli tomu v Česku zažívají, ani bych si toho nevšimla. Daleko větší pozornost se tu věnuje ceremoniím, s nimiž se končí druhý stupeň, než nástupu na střední. Ten je totiž předem jasně daný.

Systém státních veřejných škol, které jsou v Americe od pěti až do osmnácti let spádové, zajišťuje, že všechny děti z okolí chodí do stejné školy. Samozřejmě pokud se jejich rodiče nerozhodnou, že je umístí do soukromé nebo výběrové charterové školy. Je to obráceně než u nás – když chcete chodit do nějaké konkrétní školy, musíte se