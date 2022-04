Válka má na prodeje knih horší dopad než pandemie

Žili byli liška a jeřáb. Jednou se potkali v lese a liška pozvala jeřába na návštěvu. „Přijď, jeřábku, přijď, můj milý! Co je moje, je i tvoje,“ řekla mu nad kaší s mlékem, kterou ale jeřáb nebyl schopný z talíře svým dlouhým zobákem vyzobat. A jen koukal, jak liška jazykem vylizuje svůj talíř. A tak příště zase jeřáb pozval lišku. Navařil velkou dobrotu z masa, brambor a řepy, nakrájel vše na drobné kousky a nasypal do džbánu s úzkým hrdlem. A nabídl lišce: „Posluž si, milá přítelkyně, jen se neupejpej.“ Jenže liška se nemohla do džbánku dostat. A tak jí jeřáb všechno snědl. Liška se na něj rozzlobila, že i poděkovat zapomněla, jak se sluší a patří. Od té doby prý jsou liška s jeřábem velkými nepřáteli.

Jedna z ukrajinských bajek shromážděných ve sbírce ukrajinských mýtů, pohádek i pověstí Pomsta Oleksy Dovbuše, kterou v roce 2004 vydalo Argo, je jen malou ukázkou pestré ukrajinské slovesnosti plné bájných postav baby Jagy, kozáků i hloupých Ivanů.

Negativní dopad války

Většina nakladatelů nyní hlásí zvýšený zájem o tituly související s Ruskem a Ukrajinou. Prodávají se dějiny obou zemí, tituly věnované ruské totalitní minulosti i současnosti, tituly původem z Česka i ze zahraničí. Někteří nakladatelé hlásí i dotisky titulů, a prodávají se dokonce i