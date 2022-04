Skončilo čekání na silnou sbírku povídek: přichází Smrt staré Maši

Svazek o necelých dvě stě padesáti stranách upoutá již výraznou obálkou s orientálně laděnými motivy kombinujícími modrou a zlatou barvu. Jedná se o dílo oceňovaného ilustrátora Michala Bačáka, který proslul mimo jiné tím, že jeho výtvory často zdobí i předměty nebo interiéry (obdobné ruční ilustrace se objevily kupříkladu na rámu bicyklu Festka).

Nikoliv náhodou zde vystupují do popředí zvířecí motivy, které v šestici přítomných příběhů hrají nemalou roli a tvoří tak jeden z nemnoha prvků propojujících jinak nadmíru pestrou směsici textů.

Hlavním pojítkem – a také tím, co Maňákovu knihu odlišuje od většiny povídkových souborů domácí provenience – je ovšem promyšlený a jasný koncept, který stojí v pozadí celého svazku.

Autor, který v sobě nezapře novinářskou profesi (dlouhá léta působí v redakci internetového zpravodajství ČT24), se totiž rozhodl „vyprávět o současnosti tak, jako by se už dávno stala a zbyla z ní jenom torza mýtů – nebo přesně naopak, je to pokus hledat torza mýtů v současnosti“, jak se dočteme v nakladatelské anotaci. Výsledkem je kniha, v níž si podávají ruce historie a současnost, a to hned několikerým způsobem.

Důkladný řemeslník i hravý fabulátor

Vratislav Maňák se tu vrací k tradičním žánrům, jako jsou balada, arabeska či legenda, které pro účely svého vyprávění všelijak aktualizuje. Ve svých povídkách navíc zpracovává témata, která