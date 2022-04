Více než deset let psal na stránkách Guardianu oblíbený sloupek o tom, jak žít šťastnější život. Pak si uvědomil, že žádná z technik, jež vyzkoušel, mu ho nepřinesla, a tak napsal bestseller, který žánr osobního rozvoje obrací naruby. „Tradiční self-help příručky stojí na myšlence, že pokud se vám nedaří, musíte napravit své přemýšlení, a jestliže nejste bohatí, je to vaše chyba. V dnešním světě cítíme, že to už dávno neplatí,“ říká v rozhovoru novinář a autor bestselleru Four Thousand Weeks Oliver Burkeman.

Přes deset let psal o tom, jak žít šťastnější život: Lidé chtějí po příručkách spásu. Žádná není, a je to v pořádku

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Jak to, že po jeho nejnovější knize sahají i ti, kdo jsou na takzvanou self-help literaturu alergičtí?

Proč už víra jedině ve vlastní zodpovědnost za štěstí a úspěch vyšla z módy?

Proč podle něj u kritiky systému nesmíme zapomínat ani na lidskou náturu?

Co dnes vůbec lidé v self-help literatuře hledají?

A dá se self-help považovat za náboženství?

V posledním roce a půl ve vašem životě nastaly dvě významné změny – po více než deseti letech jste přestal psát sloupek pro Guardian a vyšla vám nová kniha, která se okamžitě stala obrovským hitem. Jak jste se během toho roku a půl měl?

Vlastně to byly tři změny – sloupek, kniha a stěhování z newyorského Brooklynu do North York Moors (oblast v severovýchodní Anglii, pozn. red.). Je to na venkově, v ponurém a větrném prostředí a vypadá to tam jako v románu Charlotte Brontëové. Miluji to tady.

Jak říkáme my Angličané, rozhodně si nemám na co stěžovat. Líbí se mi prostředí, ve kterém žiji, odezva na knížku mě velmi překvapila a potěšila. A i když jsem byl zpočátku dost nervózní, dnes si myslím, že rozhodnutí ukončit sloupek bylo správné. Dostal jsem se do bodu, kdy jsem cítil, že existuje spousta nových věcí, které bych chtěl zkusit. Ale uvědomil jsem si, že se mi nikdy nepodaří plynule přejít od jedné věci ke druhé – a že abych se mohl posunout dál, nejprve se musím od něčeho odstřihnout.

Řekl byste, že jste dnes šťastný?

Když mě budete srovnávat s jakýmsi ideálem štěstí, pak jsem si jistý, že selhávám. Když ale