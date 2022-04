Jaký vliv budou mít statisíce ukrajinských uprchlíků na českou ekonomiku? Taková situace je tu bezprecedentní, napovědět ale může pohled na bohaté zkušenosti a data ze zahraničí. Vysvětlujeme, co má Česko udělat, aby příchozí Ukrajinci tuzemskému hospodářství co nejvíce pomohli.

Co má Česko udělat, aby mu Ukrajinci co nejvíc pomohli? Přinášíme konkrétní příklady

Tolik lidí jako nyní do Česka nikdy najednou nepřišlo. V době konfliktů v bývalé Jugoslávii to byly ročně nejvíce nižší desítky tisíc lidí. V případě ukrajinských uprchlíků je to nyní řádově více. To bude mít dopady na českou ekonomiku i veřejné rozpočty.

Kolik nás budou uprchlíci stát? A kolik nám přinesou? Na konkrétní odhady si teď ekonomové netroufají. Chybějí totiž vstupní čísla, neznámých je mnoho. Kolik lidí před válkou z Ukrajiny do Česka ještě uteče? Na jak dlouho tu zůstanou? Přijdou za rodinami i muži, kteří teď většinou zůstali bojovat v rodné zemi? A kolik z nich se v Česku usadí natrvalo?

Aspoň předběžný výhled dalšího vývoje je ovšem důležitý. Část politiků se totiž snaží využívat rétoriky, že by se nemělo zapomínat na „naše“ lidi. Může se přitom opřít o to, že nemalá část obyvatelstva má problémy s cenově dostupným vlastnickým i nájemním bydlením, místy ve školkách nebo dostupností specializované zdravotní péče. Všechny tyto oblasti se nepochybně alespoň na čas dostanou pod ještě větší tlak.

Česko může zároveň mnohé získat – Ukrajinci mohou