Dita Pepe hledá mateřské i pornografické Hranice lásky

Česká fotografka a vizuální umělkyně Dita Pepe vytvořila knihu, v níž hledá hranice a formy lásky v zákoutích vlastních vzpomínek. A to i na těch nejméně pravděpodobných místech. Před týdnem na předávání cen Magnesia Litera, kde byla její kniha Hranice lásky nominována v kategorii Nakladatelský čin, kniha neuspěla. Přesto by neměla uniknout čtenářské pozornosti.

Kdo nezná tvorbu Dity Pepe a přijde do styku s jejími portréty, může být zpočátku překvapen. Když totiž Dita Pepe někoho fotí, namísto stání za fotoaparátem se společně s ním postaví přímo do záběru.

Ještě o něco podivnější je, že se přizpůsobuje jeho identitě. Přizpůsobí si šaty a výraz, aby zapadla do jeho prostředí. A divák na okamžik může zapochybovat o tom, zda je to skutečně ona nebo jen někdo blízký fotografované osobě. Nejdříve se ale musí přesvědčit, že to nemůže být obojí najednou.

Nejnovějším dílem známé české fotografky je kniha Hranice lásky, která obsahuje několik takových portrétů. Vydává ji nakladatelství wo-men Barbary Baronové, s níž již společně vytvořily několik pozoruhodných knih. Hranice lásky patří mezi ně. Nominaci na cenu Magnesia Litera měly v kategorii nakladatelský čin – a je to skutečně čin. Také dosti těžký, jsou to dva kilogramy slov a obrázků.

Kniha Dity Pepe Hranice lásky vyšla v limitovaném nákladu 700 výtisků, editorem fotografií byl Rafał Milach a editorkou textů literární dokumentaristka Barbora Baronová, zakladatelka nakladatelství wo-men.

Kolik lásky unese jedna kniha?

Kvantita samozřejmě nemusí nutně odpovídat kvalitě. A to i v případě tak ušlechtilého tématu, jakým je láska. Dita Pepe se při výběru respondentů a oblastí, které by uspokojily její zvědavost na téma láska, nezastavila prakticky před ničím. Mateřská láska? Bezpochyby. Polyamorní láska? Samozřejmě. Láska u pornohereček? Proč