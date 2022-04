Nový kabaret 420PEOPLE odhání lockdownové deprese

Hospody, bary a kavárny jsou zavřené. Platí zákaz tance a zpěvu. Je to období, na které byste rádi zapomněli? Taneční skupina 420PEOPLE vám ho moc ráda připomene. Není ale nutné obávat se opětovného propadu do lockdownových depresí. Kabaret Poprvé a naposledy všechny starosti vyhání divokými hity 60. a 70. let a tanečními čísly číšníků v jejich uzavřené tančírně.