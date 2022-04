Znásilňování už sice je válečný zločin, ale často i taktika. Zaslouží stejný trest jako genocida či užití chemických zbraní

Zároveň ale zpráva naplno upozornila na fenomén, který válečné konflikty provází pravděpodobně odpradávna: masové znásilňování. To bylo dlouhou dobu považováno za jakýsi přirozený, vedlejší efekt války. Za selhání/iniciativu jednotlivců, něco jako rabování obsazených území, způsob dobývání kořisti: je válka, tak se znásilňuje.

Po dlouhá desetiletí tak byli váleční zločinci souzeni třeba i za rabování a jiné majetkové válečné zločiny, ale nikoliv za znásilnění. To jako by nepatřilo k válečným zločinům. Jako už tolikrát v dějinách bylo sexualizované násilí, které dopadá zejména na ženy, odsunuto na druhou kolej. Majetek byl opět přednější než ženské tělo. Týkalo se to i norimberského procesu a status quo trval prakticky až do války v Jugoslávii.

Změnil to teprve