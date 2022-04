Šance na nesplacení dluhů se blíží jistotě. Popisujeme, co se bude dít po ruském bankrotu

Bankrot Ruska je na spadnutí. Moskva má zmražené rezervy dolarů a eur v zahraničí, sankce dopadly na řadu finančních institucí v zemi a své dluhy chce platit v rublech. Země má přesto peněz na účtech stále dost a je schopná relativně normálně financovat svůj provoz. Také proto Kreml odmítá, že by země vůbec bankrotovat měla. Vysvětlujeme proto, co by pro Rusko „krach“ znamenal a kdo by nakonec mohl přijít o peníze.