S lidmi bez prověrky tajné zprávy řešit nebudu. Do personálií si zasahovat nenechám, říká nový šéf policie

Policie jako celek nyní žádnou reformu nepotřebuje. V rozhovoru pro Deník N to říká nový policejní šéf Martin Vondrášek. Popisuje i to, jak bude reagovat v případě, když po něm prezident či jeho okolí bude požadovat třeba výměnu policejního ředitele, jako se dělo v minulosti. „Když se mi to stane, budu s takovými požadavky rychle hotový,“ říká.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Bude třeba rozdělit Národní centrálu proti organizovanému zločinu?

Proč se některá vyšetřování táhnou roky?

Jak policie kvůli ruské invazi na Ukrajinu stíhá šíření poplašných zpráv, dezinformací a nenávisti?

Jak zareaguje, když prezident či jeho okolí budou chtít výměnu policejních ředitelů?

Ještě před jmenováním do funkce jste řekl, že do toho půjdete, pokud budou na policii peníze v rozpočtu. Jak to tedy bude s platy?

Takovou podmínku jsem si nekladl. Pokud má policie naplňovat své poslání a kvalitní veřejnou službu, musí mít ukotvené hodnoty, naplňovat priority a mít zdroje. Služební příjmy budou pro letošek minimálně stejné jako loni. Někomu to možná přijde málo ambiciózní, ale řešili jsme to v době nástupu nové vlády. Ta říká, že je tady enormní dluh, inflace, koronavirus a chce šetřit na výdajích státu. Policistům se nemohou snižovat platy, jinak budou od policie odcházet.

A co investice?

Celé ministerstvo vnitra se muselo sklonit. Odložili jsme některé nákupy techniky. Nic jsme nezrušili, ale v rámci úspor jsme do dalších let odsunuli část investic v hodnotě necelé miliardy. Odsouvají se hlavně plnění z rámcových smluv na nákup aut. Investice jsme rozprostřeli v čase, není to žádná tragédie.

Policii se dlouhodobě vyčítá, že některé případy se táhnou mnoho let – například Čapí hnízdo od roku 2016 a obžaloba padla až letos. Budete se chtít zaměřit na rychlost či efektivitu při vyšetřování?

Budu chtít vidět výsledky a mám v úmyslu stanovit hodnotící kritéria efektivity každé služby. Týkat se to bude i kriminální policie. Jedním z kritérií bude i délka trestního řízení, dalším třeba poměr trestné činnosti vyhledané a oznámené.

Reforma teď není nutná

Jak si představujete reformu policie? Bývalý policejní prezident Jan Švejdar měl speciální tým, ale žádná z velkých změn se nakonec nestala. Co by se podle vás mělo změnit?

Policie jako celek v tuhle chvíli nepotřebuje žádnou reformu. Není třeba měnit, jak funguje, organizační strukturu má nastavenou dobře. Řada výstupů té pracovní skupiny se realizovala