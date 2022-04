Myslíte si, že Putin je hrozivý soupeř? Představte si, co svede ambiciózní a bohatý Peking

Komentář Edwarda Lucase: Ospalí Evropané zvyšují výdaje na obranu, upouštějí od antiamerikanismu a snaží se urychleně rozvázat obchodní vztahy s Ruskem. Dilemata vypadají tíživě: možná recese v Německu, omezení rychlosti na dálnicích. Příští zimu možná budeme muset ztlumit topení. Ale to jsou jen zádrhele ve srovnání s tím, co nás čeká ve skutečném dramatu: v boji s čínským obrem.

Pokud se vám zdá, že konfrontace s Putinovým Ruskem je hrozivá, pouvažujte nad tím, o kolik horší by ještě mohla být. Představte si, že by naše akademické, mediální, politické a showbyznysové elity byly hluboce v područí Moskvy na základě desítek let soustavného bratříčkování a že by její propaganda zdaleka nebyla jen popudlivá a vnitřně rozporuplná, ale rafinovaná, trpělivá a účinná. Předpokládejme, že naše dodavatelské řetězce, exportní trhy a kritická infrastruktura jsou zásadně závislé na Rusku, které se vůbec nenechalo sankcemi vyvést z míry, protože se léta připravovalo na to, jak je zmařit.

To je jen pár problémů, kterým čelíme ve vztahu k Číně: jedná se o mnohem silnějšího a vážnějšího protivníka, než je ochromený a ustrnulý systém řízený Putinem.

