Problém není rozšíření NATO, ale způsob, jakým k němu došlo, říká americká historička

Z velmi smutných důvodů jsem najednou velmi populární, říká hned zkraje rozhovoru americká historička Mary Sarotteová. „Studené války nejsou krátkodobé záležitosti, oteplování vztahů je vzácné a Washington ani Moskva jich v 90. letech rozhodně nevyužily nejlépe. A teď jsme tady, v nové studené válce,“ zdůrazňuje autorka nové knihy Not One Inch – publikace o rozšiřování Aliance, vstupu České republiky do NATO i klíčové roli Ukrajiny v otázkách evropské bezpečnosti.