Pointa N: Nad osudem Mariupolu mnozí zlomili hůl, jeho obránci ale ne. A Kyjev ponížil německého prezidenta

Hlavní události dne vybral a okomentoval Štěpán Vojtěch.

Osud Mariupolu nevypadá dobře

Válka Ruska proti Ukrajině trvá už sedm týdnů a za tu dobu přinesla to nejhorší. Utrpení, které obyčejným lidem způsobují ruská vojska, je bezbřehé a dávno narazilo na hranice, kdy by ještě bylo možné činy srovnávat v jejich hrůznosti. Dokládají to nové a nové příběhy lidí, které ruští vojáci zavraždili, znásilnili, mučili nebo kteří zemřeli hladem a žízní či přišli o své blízké. To nejhorší jsme už viděli, to nejhorší ještě uvidíme. A vyhlídky na ukončení bojů jsou nyní takřka nulové.

Déle než měsíc obléhané přístavní město Mariupol, které je pro Ukrajinu „srdcem této války“, se podle posledních zpráv možná blíží úplnému