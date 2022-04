Útoky pod falešnou vlajkou: proč je čím dál těžší je umět a čím dál lehčí z nich vinit jiné

Odrážení svědectví o masakrech a surovosti ruských vojáků výmluvou „to ne my, to se za nás někdo vydával“ se ve válce na Ukrajině stalo běžnou úhybnou strategií Kremlu. Manévr je jedinou možností, jak vytvořit (alespoň pro někoho) přijatelné rámování událostí. Skutečných operací pod falešnou vlajkou je oproti tomu, co vše je za ně označováno, minimum. A má to dobré důvody.