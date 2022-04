„U Kyjeva se bojuje za Prahu.“ Snad to dopadne lépe než u Madridu

Pouhý den poté co ruská armáda bezdůvodně vtrhla na Ukrajinu, parafrázoval těmito slovy předseda českého senátu Miloš Vystrčil větu, kterou většina z nás zná už ze základní školy: „U Kyjeva se bojuje za Prahu.“ Jakmile se začalo mluvit o mezinárodních dobrovolnických jednotkách, byla na světě další asociace na španělskou občanskou válku z let 1936 až 1939. Oni měli interbrigády, my je budeme mít taky. Nic se ale neopakuje. Naštěstí.

Ne že by ta přirovnání byla vyloženě vyšinutá, snaží se jen do naší historické paměti vřadit nové děje. Chceme je nějak uchopit, dát jim logiku. Jenže dnešní spory s těmi historickými vnitřně souvisejí jen velmi málo. Zatímco dnes primárně řešíme napadení nezávislé země, budoucnost Ukrajiny a sekundárně budoucí strategie soužití evropských a euroatlantických struktur s putinovským či možná postputinovským Ruskem, tehdy šlo o něco jiného. Evropa se pracně vzpamatovávala z hospodářské krize, sílily radikální myšlenky, totalitní ideologie, autoritářské režimy se dostávaly k moci a na okraji kontinentu vypukla válka, která se pro všechny strany budoucího konfliktu stane jakýmsi zkušebním polem. A to nejen vojensky, ale i špionážně nebo ideologicky.

Používání asociací spojujících dnešní Ukrajinu a Španělsko 30. let nerespektuje snad v ničem základní půdorys, na kterém oba konflikty stály a stojí. Vladimir Putin a současná ruská ideologie by uvítali, kdyby se i na dnešní ukrajinské boje hledělo jako na občanskou válku. Potvrzovalo by to Ruskem šířený narativ, že