Vláda nemůže mít v Senátu nic jisté, říká Hraba. Starostové by podle něj měli kandidovat samostatně

Horní komora nemá podle senátora Zdeňka Hraby (STAN) vyzývat prezidenta Miloše Zemana k odstoupení kvůli milosti pro Miloše Baláka. „Bylo by to gesto, ale nemyslím, že ho má dělat Senát,“ říká pro Deník N. Na příkladu pandemického zákona a nouzového stavu vysvětluje, proč vláda nemá a nemůže mít v Senátu nic jisté. „Kritická role je naprosto zásadní,“ říká.

Na co se v rozhovoru ptáme?

Proč Senát nevyzval prezidenta Zemana kvůli milosti pro Miloše Baláka k abdikaci?

Mají se některé prezidentské pravomoci v Ústavě upravit?

Proč provládní Senát už dvakrát šel proti kabinetu Petra Fialy?

Jak mělo hnutí STAN reagovat na kauzy ze začátku vládnutí?

Senát před časem řešil milost prezidenta pro Miloše Baláka. Odsoudil ji a jako senátoři jste vyzvali Miloše Zemana, aby se držel svých kompetencí a nepřekračoval je. Ve hře byla i výzva, aby abdikoval, to ale neprošlo. Proč?

Osobně nejsem příznivcem výzev, které adresát může i nemusí vyslyšet. Stejný názor měla většina kolegů v Senátu. Pokud má Senát možnost konat, což v případě domnělého porušení ústavy prezidentem má, může se usnést na podání ústavní žaloby.

I o té se mluvilo. Je to v tomto případě nějaká cesta? Na udělení milosti má přece prezident právo.

To jsou dvě věci. Na udělení milosti právo skutečně má a nemusí ji ani nijak odůvodňovat. Tedy udělení konkrétní milosti Miloši Balákovi napadnutelné u Ústavního soudu není, tu zrušit nelze. Ale je možné určitým způsobem sankcionovat prezidenta za to, že udělil milost právě svému spolupracovníkovi a podle většinového mínění ve společnosti porušil etické normy. Tohle se prostě nedělá.

Jde tedy o to, komu byla milost udělena?

Ano, dokonce s odůvodněním, že je to člověk z (prezidentova) blízkého okolí, proto mu bylo ublíženo, a proto mu prezident uděluje milost. To v odůvodnění milosti zaznělo a právě tohle vadilo většině kolegů.

Není to trochu paradoxní? Říkáte, že prezident milost odůvodňovat nemusí, on to udělal a podle vás jde o větší problém než samotná milost.

Paradoxů je u Miloše Zemana povícero. Říkal, že co do udělování milostí bude úsporný, teď se nechal slyšet, že při odchodu z funkce nevyhlásí amnestii. Podle mě by si ji část drakonických trestů za nouzového stavu zasloužila. Nejvyšší soud sice ve věci trestů jako osm let za krádež rohlíků reagoval, ale nemyslím, že to bylo vždy zohledněno. V takových případech by plošná amnestie