Země, kde ročním dětem táhne na tři a ptát se dámy na stáří není faux pas. Korejskému věku zvoní hrana

Miminko se narodí 31. prosince 2021 – a hned další den, 1. ledna 2022, mu jsou dva roky. Že to zní neskutečně? A přece existuje země, kde to možné je: Jižní Korea. Tradiční počítání věku se tam však zřejmě chýlí ke konci. Nově zvolený prezident s ním hodlá skoncovat.

Natáhne ručku ve vyšívaném barevném kabátku. Po čem asi tak sáhne? Leží před ním rýžové koláčky ttok, balíček papírových peněz, smotaná šňůra, kniha s kamenem na roztírání tuše a kaligrafickým štětcem. Co si vybere, to určí jeho budoucnost – peníze zajistí bohatství, šňůra dlouhý život, koláče to, že nikdy nebude mít hlad. Ale batole, které nad tou hojností ve slavnostním šatu trůní jako král, jde najisto: buclatými prsty sevře štětec. Zvolilo si budoucnost učence.

Rodiče se nad ním pyšně usmívají a hrdě se rozhlížejí po sezvaných příbuzných: tohle toldžabi se opravdu vydařilo! Slaví se tol, první narozeniny jejich milovaného potomka a velký milník v jeho životě. Důležité jsou už „stodniny“ pägil, které oslavují, že od narození dítěte uplynulo sto dní. Ale 365 dní je ještě větší důvod k oslavě.

Korea dávno nemá vysokou kojeneckou úmrtnost, tak jako dřív, dávno je normální, že dítě první rok přežije. Ovšem dřív tomu tak nebývalo. Oslava prvních narozenin byla tak významná a radostná událost, že v korejské kultuře zůstala pevně zakořeněná dodnes, spolu s vybíracím rituálem toldžabi. Pravda, už poplatnějším 21. století.

„Dnes už se dítěti předkládá kdeco, nejen tradiční konfuciánské pomůcky jako štětec a podobně. Lidé improvizují a dávají tam třeba počítač s výhledem kariéry v IT,“ řekla Deníku N orientalistka a překladatelka z korejštiny Petra Ben Ari. „Rituál se různě modernizuje, ale pořád zůstává velmi živý. Už pägil je velká rodinná oslava, ale okolo tolu je vystavěná celá symbolika. Chystá se také tabule plná pokrmů, které mají představovat hojnost, štěstí a zdraví, a svůj význam má i název tol: vychází z číslovky tul, dva. Tedy že dítěti jsou dva roky, i když je mu jen jeden…“

Počkat! Tady něco nesedí. A co ti nadšení rodiče batolete, které ve zdobeném hanboku (tradičním oděvu) zírá na svůj štětec? „A to mu budou teprve tři roky! Představte si ho třeba na univerzitě!“ dme se pýchou matka budoucího intelektuála.

Cože? Takže dvouleté dítě slaví své první narozeniny a každým dnem mu mají být tři roky? Kde může tohle dávat smysl?

