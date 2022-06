Škola, která k něčemu bude. Jak chce Česko zgruntu proměnit výuku?

Samotná velká revize rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní školy začne vznikat až na podzim pod taktovkou Národního pedagogického institutu. Povinným vodítkem pro oborové pracovní skupiny musí být hlavní směry revize, do kterých nyní autoři z expertního panelu ministerstva školství zpracovávají připomínky veřejnosti. Těch se sešlo více než 3600. Stavebním kamenem nového RVP, kterým se první školy začnou řídit od září 2024, mají být takzvané klíčové kompetence a základní gramotnosti. Pod klíčovými kompetencemi si autoři představují „funkční propojení znalostí, dovedností a postojů“, které jsou „nadoborové a rozvíjí se tak ve více, nebo dokonce ve všech předmětech“. Žák by tedy měl dokázat znalosti použít při řešení nějakého problému a následně by k tomu měl zaujmout nějaké stanovisko. „Měl by mít nejenom znalosti, ale měl by je dokázat smysluplně používat v praktických příkladech. A klíčová kompetence se vytvoří v okamžiku, kdy žák dovednosti skutečně chce používat a dokáže k tomu zároveň zaujmout nějaký postoj,“ popisuje Jan Jiterský, šéf expertního panelu ministerstva školství, který vytváří hlavní směry revize. Ty ve středu ráno představí ministr Petr Gazdík (STAN).

Všichni žáci by měli být podle nového RVP vybaveni souborem těchto kompetencí, ovšem na úrovni, která je pro ně dosažitelná. To by je mělo připravit na celoživotní vzdělávání a uplatnění ve společnosti.

Autoři návrhu hlavních směrů revize ale varují, aby