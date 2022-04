Babiš s Pavlem si drží nejvyšší podporu v prezidentských volbách. Polovina lidí neví, komu dát hlas

Nejvyšší podporu by nyní v prvním kole prezidentských voleb získali Andrej Babiš a Petr Pavel. Bývalý premiér by podle březnového výzkumu agentury Median obsadil první místo s 25 procenty, Pavel by postoupil s podporou 20 procent lidí. Další hypotetičtí kandidáti se za nimi umístili s velkým odstupem.