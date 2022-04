Studio N: Macron vs. Le Penová. Kdo povede Francii a proč je to důležité?

O křeslo hlavy státu ve Francii budou bojovat současný prezident Emmanuel Macron a krajně pravicová politička Marine Le Penová. V prvním kole voleb si nynější šéf Elysejského paláce udržel mírný náskok, to druhé ale bude podle průzkumů velmi těsné. Kdo nakonec zvítězí? A co to bude znamenat pro Evropu? Hostem Studia N je František Kalenda, zpravodaj Deníku N ve Francii.