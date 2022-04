ODS posiluje, voliči oceňují osobu Petra Fialy. STAN slábne i kvůli svým kauzám

Nejsilnější politické subjekty v zemi upevňují svoji podporu. Volby by nyní samostatně vyhrálo hnutí ANO s 27,5 procenty hlasů, sílí ale i ODS, a to zejména díky osobě premiéra a předsedy Petra Fialy. Ukázal to aktuální výzkum agentury Kantar CZ pro Českou televizi.