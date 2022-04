Reportérka: Agresivní reakce samoživitelek na uprchlíky těžce nesu. Mají strach, že na ně nezbyde

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Proč některé samoživitelky tak agresivně reagují na podporu ukrajinských uprchlic.

Jak se Lea Surovcová brání, když se její pomoc snaží lidé zneužít.

Zda někdy měla pocit vyhoření.

Co ji baví na bezdomovcích a co je to Zhulený beránek.

Válka na Ukrajině a pomoc uprchlíkům je teď ústřední téma médií i sociálních sítí. Zaznamenala jsem, jak jste se na Facebooku rozčilovala, že někteří Češi začali pomoc uprchlíkům zpochybňovat. Je to ve stylu „pomáháme Ukrajinkám, okrádáme naše české samoživitelky“. Vy se věnujete oběma tématům. Jak se v tom koridoru dokážete pohybovat?

V tuhle chvíli to těžce nesu. Jsem ve více skupinách samoživitelů, pěstounů, babiček a dědečků… A tam teď tato myšlenka, že nám vezmou práci a peníze, hodně jede. Vůbec si neuvědomují, jak těžká je situace ukrajinských rodin. Ale možná je to jen výsek sociální sítě, ve které se pohybuju.

Říkám si, jak potom budu pomáhat dál? I teď se snažím pomáhat rodičům samoživitelům, ale začala jsem s tímhle mít problém. Těžce s tím bojuju. Jak pokračovat dál, když oni se k té situaci staví tak agresivně?

Uvedete příklad?

Třeba jsem zaznamenala názor, že „tyhle svině nám budou brát práci“. Nebo že „naše děcka nebudou moct do školky a tahle kráva tu školku dostane“. Jsou to až sprostá vyjádření plus sdílení různých fake news. A vysmívání se ukrajinským rodinám.

Já si ale pořád říkám, že to je sociální síť, a proto jsem minulý týden naschvál udělala reportáž o tom, jak samoživitelky uprchlickým rodinám naopak pomáhají. Opravdu jsem spoustu takových maminek našla. Asi je to hodně problém právě na sociálních sítích.

Snažíte se vysvětlovat, že tito lidé zkrátka utíkají před válkou? Má to cenu?

Snažím se. Své názory i sdílím na sociální síti, protože vím, že tyto ženy si to u mě přečtou. Mám tam široký záběr, lidi v nouzi… Samozřejmě chápu, že tito lidé mají pocit, že jsou na tom špatně a teď jim už nikdo nepomůže. Proto ale sdílím svou zkušenost i to, z jakých těžkých situací uprchlíci přicházejí.

Mají pocit zrady? Léta jim pomáháte a najednou mohou mít strach, že jim chcete z toho chleba odkrojit?

Cítím z nich strach, že najednou to nebude. Ale já to cítím nejen z rodičů v nouzi, ale i z organizací, kterým pomáhám. Bojí se, že nedostanou dotace, peníze. Čekají na ně, teď se to pozdržuje…

Vím, že je to reálný problém, ale často těm rodinám i organizacím vysvětluju, že se jim věnujeme dál, ale zažíváme mimořádnou událost, která nebude trvat věčně. V jednotlivostech pořád pomáhám. Teď jsem třeba jedné samoživitelce sháněla kočárek. Do konkrétních skupin jsem ale už takové to „proberte se, situace je vážnější“ přestala vypisovat.

Na Facebooku se jedna žena zeptala, jestli by někdo nevěděl o veterině, kde by mohli ukrajinským uprchlíkům ošetřit psa se slevou, případně zdarma. A strhl se boj za české samoživitelky. Jakási Jana Kubánková, která mi dovolila ji citovat, napsala: „Zadarmo? Můžu taky někdy přijet zadarmo s kočičkama? Chtěla bych vidět tu solidaritu z ukrajinské strany. Mám ráda zvířata a taky se o ně musím starat sama.“ A to byl jen dotaz na jedno veterinární vyšetření. Bude to horší?

Mám pocit, že v covidu v těchto skupinách bylo obcházení pravidel, stěžování si na to, že člověk nemá práci a podobně. Máte pravdu, že teď se to posunuje dál. Lidé, se kterými jsem i v covidu souzněla, začali tohle razit. „Co bude s námi? Jak ta republika bude vypadat? Všechno mají zadarmo! A můžou si chodit do zoo zadarmo a my nemůžeme.“

A tohle opravdu nepíšou jen rodiny v nouzi. Jsou to i