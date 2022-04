Proč Putin? Dějiny Ruska nabízejí odpověď

Co je to Rusko? Kdo jsou Rusové? Největší země světa byla pro Západ hádankou vždy. V době války na Ukrajině začalo být životně důležité vyluštit ji správně. Dá se z přehledu ruské historie vyvodit něco použitelného pro naši současnou situaci? Jsme přesvědčeni, že ano.

Lidé nejsou ve svých činech ani zcela svobodní, ani úplně svázaní panujícími poměry. To, co se nám zpětně jeví jako historický příběh, je vždy výsledkem pevně daných omezení, individuálních záměrů a činů a konečně i slepé náhody. Platí to všude, ale stojí to obzvlášť za připomenutí, máme-li mluvit o Rusku, jehož dějiny se někdy vykládají jako absolutní geografická danost – počínaje prostupnou západní hranicí, konče přírodním bohatstvím –, jindy jako výsledek vůle a zvůle několika silných jedinců a ještě jindy jako nevyhnutelný produkt neurčitě definované národní povahy.

Striktně vzato, nic z toho není pravda. Dějiny Ruska a ruského národa nejsou o nic víc deterministické než jakékoli jiné. Rusko prošlo a prochází možnostmi volby jako každá jiná země. Je také ve stejné míře vystaveno dějinným náhodám: kdyby 5. prosince 1941 nezačalo u Moskvy zničehonic strašlivě mrznout nebo kdyby o Velikonocích roku 1917 byl důstojník britské MI5 Harold Gruner v Haparandě rozhodnější, mohlo (ale nemuselo) být všechno jinak.

Ruské dějiny jsou matoucí také proto, že