Chci otevřít téma americké základny v Česku, říká Černochová. V USA bude jednat po Velikonocích

Na co se v rozhovoru ptáme?

Je ve hře vybudování americké základy v České republice?

Bude Česko jednat o náhradě za poskytnutou vojenskou techniku Ukrajině?

Kdo by se podle Černochové měl stát prezidentským kandidátem ODS/Spolu?

Na kongresu vystoupil ukrajinský velvyslanec a jmenovitě děkoval všem členům vlády. Jak jste to vnímala?

Je to hezký pocit. Tím, že se konflikt táhne už druhý měsíc, se naše vztahy utužují. Pro mě je příjemné zjištění, že samotní Ukrajinci naši pomoc takto pozitivně vnímají.

Včera mi psala shodou okolností sestra, jejíž kamarádka pracovala v Česku a ještě před válkou odjela na Ukrajinu. Běžná Ukrajinka žijící v okolí Kyjeva říkala, že musí hlavně vyřídit sestře, že moc děkují.

Europoslanec Alexandr Vondra na kongresu ODS mluvil o americké základně v České republice. To je jeho tradiční téma, chci se ale zeptat na to, zda to může být na pořadu dne.

Mám to štěstí, že